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لعدم وضوح الرؤية.. المرور تغلق 4 طرق أمام حركة السيارات

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لعدم وضوح الرؤية.. المرور تغلق 4 طرق أمام حركة السيارات لعدم وضوح الرؤية.. المرور تغلق 4 طرق أمام حركة السيارات

مصراوي Masrawy

10:23 ص الجمعة 08 يناير 2021

كتب- علاء عمران:

أغلقت الإدارة العامة للمرور، برئاسة اللواء محمود عبد الرازق مساعد وزير الداخلية، عدد من الطرق الرئيسية بنطاق المحافظات، منعا لوقوع أية مرورية، بسبب الشبورة المائية وانعدام الرؤية.

وأعلنت الإدارة غلق "الطريق الدولي "الدقلهية المتجة إلى الإسكندرية"، طريق الإسماعيلية، الطريق الدولي الساحلي بمحافظة كفر الشيخ، الطريق الساحلي من كوبري التعمير حتى بوابات مطروح.

ووزعت الإدارة العامة للمرور عددًا من سيارات الإغاثة المرورية على جميع أقسام الطرق، وتقوم بمساعدة قائدي السيارات الذين تعطلت سياراتهم على الطرق أو حوادث السيارات من خلال رقم التليفون 01221110000.

وتهيب الإدارة العامة للمرور قائدي السيارات الالتزام بالتعليمات حفاظا على سلامتهم.

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مصراوي Masrawy

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