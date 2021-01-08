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إيلون ماسك يصبح أغنى رجل في العالم

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إيلون ماسك يصبح أغنى رجل في العالم إيلون ماسك يصبح أغنى رجل في العالم

مصراوي Masrawy

10:09 ص الجمعة 08 يناير 2021

واشنطن- (بي بي سي):

أصبح رجل الأعمال إيلون ماسك أغنى رجل في العالم، بعد أن بلغت قيمة ثروته 185 مليار دولار.

ووصل مالك شركتي "تسلا" و"سبايس أكس" إلى صدارة قائمة أثرياء العالم بعد ارتفاع قيمة أسهم "تسلا" يوم الخميس.

وانتزع إيلون المرتبة الأولى من مؤسس موقع أمازون جيف بيزوس، الذي تربع على عرش أغنى رجل في العالم منذ عام 2017.

وشهدت شركة "تسلا" للسيارات الكهربائية نموا كبيرا هذا العام، فقد بلغت قيمتها السوقية 700 مليار دولار للمرة الأولى يوم الأربعاء، وهو ما يجعل قيمة الشركة أعلى من قيمة مجموع شركات تويوتا وفولسفاغن وهيونداي وجي أم وفورد.

وعلّق إيلون ماسك على تويتر ردّاً على أحد المستخدمين بعد نشره الخبر قائلاً: "يا للغرابة".

وأعاد نشر تغريدة قديمة ثبتها في أعلى صفحته قال فيها: "نحو نصف أموالي مخصصة للمساعدة في حل المشاكل على الأرض، والنصف لإنشاء مدينة مكتفية ذاتياً على المريخ، لضمان استمرار الحياة (من جميع الكائنات)، في حال ضرب نيزك كوكب الأرض...أو حدوث الحرب العالمية الثالثة".

وقال المحلل في شركة "ويدبوش سيكوريتيز" للخدمات المالية والاستثمار، إن الإعفاءات الضريبية المتوقعة على السيارات الكهربائية ستفيد شركة تسلا "التي لا تزال تمسك بالسوق بقبضة من حديد".

وشهدت ثروة جيف بيزوس ارتفاعاً العام الماضي، بعد أن زاد طلب التسوق الإلكتروني عبر متاجر أمازون بسبب جائحة كورونا.

لكنّ بيزوس أعطى أربعة في المئة من حصتّه في الأعمال إلى زوجته السابقة ماكينزي سكوت بعد انفصالهما، ما ساعد إيلون ماسك على التقدم إلى المرتبة الأولى.

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