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الولايات المتحدة تسجل 199,793 إصابة جديدة بكورونا و1,957 حالة وفاة
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الثلاثاء 12 يناير 2021 11:25 مساءً
مشروع "ذا لاين" والمجتمع الجديد
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الثلاثاء 12 يناير 2021 11:25 مساءً
فرنسا تدين اعتزام سلطات الاحتلال بناء 800 وحدة سكنية بالضفة الغربية المحتلة
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الثلاثاء 12 يناير 2021 11:25 مساءً
أمانة الجوف وبلدياتها تخصص 100 حاوية نفايات بطرق المتنزهات والمخيمات البرية
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الثلاثاء 12 يناير 2021 11:25 مساءً
النمسا تطرد شخصًا من أصول تركية تلقى أوامر باغتيال شخصيات انتقدت أنقرة
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الثلاثاء 12 يناير 2021 11:25 مساءً
للمرة الثانية خلال شهرين.. انفجار داخل منجم ذهب في الصين
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الثلاثاء 12 يناير 2021 11:25 مساءً
"فلاتة" يوضح الشروط والآلية الجديدة لإدخال الكهرباء للمنازل دون صكوك
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الثلاثاء 12 يناير 2021 11:25 مساءً
واشنطن: 100 شركة كبرى سحبت استثماراتها من طهران بسبب العقوبات
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الثلاثاء 12 يناير 2021 11:25 مساءً
دنيا حظوظ..!!
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الثلاثاء 12 يناير 2021 11:25 مساءً
افتراضيًّا.. "الحوار العالمي" يستهل لقاءاته بتعزيز القيم والتفاهم بين أتباع الأديان
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الثلاثاء 12 يناير 2021 11:25 مساءً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
فيديو اليوم السابع
الرجل والساطور .. أبشع وأغرب الحوادث والقضايا عائلية التى هزت المجتمع في 2020
فيديو
فيديو اليوم السابع
الجمعة 08 يناير 2021 10:13 صباحاً
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