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الأحد.. تسليم أجهزة قياس الأكسجين لحالات كورونا في العزل المنزلي قنا

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الأحد.. تسليم أجهزة قياس الأكسجين لحالات كورونا في العزل المنزلي قنا الأحد.. تسليم أجهزة قياس الأكسجين لحالات كورونا في العزل المنزلي قنا

مصراوي Masrawy

09:45 ص الجمعة 08 يناير 2021

قنا-عبدالرحمن القرشي :

أعلن اللواء أشرف الداودي محافظ قنا أن الأحد المقبل سيتم إطلاق مبادرة رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى المستجد وذلك في إطار المبادرة الرئاسية " 100 مليون صحة".
وأوضح الداودي أن المبادرة تهدف إلى متابعة الحالات البسيطة إكلينيكيا لمرضى كورونا الذين يخضعون للعزل المنزلي سواء الذين جرى تشخيصهم بمستشفيات المحافظة أو الذين ثبتت إصابتهم بالفيروس من خلال التشخيص بواسطة الطبيب الخاص بهم، حيث تقدم المبادرة خدمات قياس نسبة تشبع الأكسجين في الدم للمرضى وقياس درجة الحرارة ومتابعة تطورات الحالة الصحية للمرضى دوريا طوال فترة العزل المنزلي حتى تمام شفاء المريض وفى حالة حدوث أي مضاعفات مرضية يتم نقل الحالة إلى المستشفيات المخصصة لاستقبال المرضى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
من جانبه أوضح الدكتور راجي تاوضروس أنه جرى تخصيص 50 فريقًا على مستوى المحافظة ، لمتابعة حالات العزل المنزلي من خلال عمل 4 زيارات تبدأ في اليوم الثاني من تاريخ تشخيص الحالة ثم اليوم الرابع والسادس والعاشر مضيفا انه سيتم تسليم أجهزة pulse oximeter الخاصة بقياس نسبة الأكسجين فى الدم وقياس النبض للحالات ذات الأولوية وهي مريض فوق 60 عام ويعاني من أمراض مزمنة ، السيده الحامل ، مريض فوق 60 عام ولا يعانى من أمراض مزمنة ، مريض أقل من 60 عام على أن يحتفظ المريض بالجهاز لمدة 10 أيام وهي الفترة المقررة للعزل.

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مصراوي Masrawy

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