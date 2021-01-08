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استقالة 4 من كبار مستشاري على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي

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استقالة 4 من كبار مستشاري ترامب على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي استقالة 4 من كبار مستشاري على خلفية أحداث اقتحام الكونجرس الأمريكي

مصراوي Masrawy

08:14 ص الجمعة 08 يناير 2021

واشنطن - أ ش أ:
استقال أربعة مستشارين كبار في مجلس الأمن القومى الأمريكي، اليوم الجمعة، وذلك على خلفية اقتحام مؤيدى الرئيس المنتهية ولايته دونالد مبنى الكونجرس الأمريكي.

وذكر مسؤول كبير فى الإدارة الأمريكية، وفقًا لقناة (الحرة) الأمريكية، أن الاستقالة الجماعية تأتى فى إطار سلسلة استقالات متزايدة لمساعدى ترامب.

وأضاف أن المسؤولين الأربعة هم إيرين والش، كبيرة مديرى الشؤون الأفريقية، ومارك فاندروف، مدير أول لسياسة الدفاع، وأنتونى روجيرو، المدير الأول لأسلحة الدمار الشامل، وروب جرينواي، مدير أول لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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