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"ليس من شأنك"... نتنياهو يطالب بتفويض صياغة سياسة بلاده وحده بشأن إيران وغانتس يرفض 

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© AFP 2020

وأفاد الموقع الإلكتروني "واللا"، مساء اليوم الخميس، بأن هناك خلافا وسريا بين نتنياهو وغانتس، حيث طلب الأول من وزير الدفاع تفويض كامل وخاص لصياغة سياسة بلاده بشأن البرنامج النووي الإيراني، ولكن غانتس رفض، وقال له "ليس من شأنك الخاص".

وأكد الموقع العبري أنه عشية دخول جو بايدن، الرئيس الأمريكي، البيت الأبيض، المفترض في العشرين من الشهر الجاري، وعلى خلفية تطلعه للعودة إلى الاتفاق النووي مع إيران، فإن نتنياهو طلب منحه تفويضا كاملا من غانتس بشأن كيفية التعاطي أو صياغة موقف إسرائيل من إيران، إلا ما كان من وزير الدفاع الإسرائيلي، بيني غانتس، الرفض، بدعوى أن نتنياهو ليس مخولا وحده بصياغة هذا الموقف. 

واعتبر غانتس هذا الأمر بمثابة تجاوز للنظام الأمني والسياسي في بلاده، في وقت اعتبر الموقع الإلكتروني العبري أن الخلاف بين غانتس ونتنياهو بهذا الشأن، كان من خلف الكواليس، وهو يتعلق بأكثر القضايا والملفات حساسية وخطورة لبلاده.

وأوضح الموقع الإلكتروني أن هذا الخلاف لم يطفو بعد على السطح، ولكن يبدو أنه أحد الخلافات الجوهرية بين نتنياهو وغانتس، والتي يعرفها الجميع، وتتعلق بكيفية التعامل حيال جائحة كورونا، وأزمة ميزانية الدولة للعام 2020/2012، وهو ما دفع البلاد إلى حل الكنيست نفسه، ودخول إسرائيل في انتخابات برلمانية للكنيست في الثالث والعشرين من شهر مارس/آذار المقبل.

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