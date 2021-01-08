أخبار عاجلة

مكتب التحقيقات الفيدرالي: لن ندخر جهدًا في ملاحقة المتورطين في أحداث الكونجرس -
وفاة الأمير السعودي خالد بن عبد الله عن عمر ناهز الـ83 عامًا -
هولندا: تمديد الإغلاق لمكافحة كورونا حتى 9 فبراير -
المكسيك تتلقى أول شحنة من لقاح "أسترازينيكا" -
تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في الحشيش -
مصدر أمني ينفي إزالة الأمن لسور نادي الزمالك النهري -
محافظة الجيزة ترد على واقعة إزالة عدد من أشجار الكافور بشارع النيل (بيان) -
المدعي العام لواشنطن بالإنابة: سنحاسب كل المتورطين ومن وضعوا قنابل بمبنى الكونجرس -
مكتب التحقيقات الفيدرالي: كانت لدينا معلومات مسبقة حول نية اقتحام الكونجرس -
وزير الداخلية يُخطر رئيس البرلمان الجديد بوفاة 3 نواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

اليوم.. للطيران تسير 68 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

Print
اليوم.. مصر للطيران تسير 68 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب اليوم.. للطيران تسير 68 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

مصراوي Masrawy

05:10 ص الجمعة 08 يناير 2021

تسير شركة مصرللطيران، اليوم الجمعة، رحلاتها إلى 51 وجهة دولية تنقل على متنها حوالي 9 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات ، للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (بغداد، جده، الرياض، أبو ظبي، الدمام، لندن، الشارقه، إسطنبول ، دبي، باريس، المدينة المنورة، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، ميلانو، نيويورك، أديس أبابا، جوهانسبرج، كازبلانكا، اكرا، تونس، لاجوس، ابوجا، بروكسل، روما، فرانكفورت، القصيم، عنتيبي) ، و 15 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و رحلتين شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 9 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرةالدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

ميركل تحذر بشدة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا

ميركل تحذر بشدة من السلالة المتحورة لفيروس كورونا

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

شبكة عيون الإخبارية