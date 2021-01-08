أخبار عاجلة

مكتب التحقيقات الفيدرالي: لن ندخر جهدًا في ملاحقة المتورطين في أحداث الكونجرس -
وفاة الأمير السعودي خالد بن عبد الله عن عمر ناهز الـ83 عامًا -
هولندا: تمديد الإغلاق لمكافحة كورونا حتى 9 فبراير -
المكسيك تتلقى أول شحنة من لقاح "أسترازينيكا" -
تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في الحشيش -
مصدر أمني ينفي إزالة الأمن لسور نادي الزمالك النهري -
محافظة الجيزة ترد على واقعة إزالة عدد من أشجار الكافور بشارع النيل (بيان) -
المدعي العام لواشنطن بالإنابة: سنحاسب كل المتورطين ومن وضعوا قنابل بمبنى الكونجرس -
مكتب التحقيقات الفيدرالي: كانت لدينا معلومات مسبقة حول نية اقتحام الكونجرس -
وزير الداخلية يُخطر رئيس البرلمان الجديد بوفاة 3 نواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

شبورة وضباب وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

Print
شبورة وضباب وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة شبورة وضباب وبرودة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس 72 ساعة

مصراوي Masrawy

05:00 ص الجمعة 08 يناير 2021

كتب - يوسف عفيفي:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس خلال أيام (الجمعة والسبت والأحد).

الجمعة 8 يناير:
ترتفع درجات الحرارة، ليسود طقس دافئ نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة على القاهرة والوجه البحري. ويكون الطقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة على السواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة أن الطقس على جنوب سيناء مائل للحرارة نهارًا بارد ليلاً، والرياح معتدلة، حيث يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع جوي، بينما يتأثر جنوب البلاد بامتداد منخفض السودان، ويكون الطقس على شمال الصعيد دافئ نهارًا، شديد البرودة ليلاً، والرياح معتدلة، بينما طقس جنوب الصعيد مائل للحرارة نهارًا، شديد البرودة ليلاً.

وحذرت الأرصاد من الشبورة المائية الكثيفة صباحًا، تصل حد الضباب على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل، ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 24 - 15، والإسكندرية بين 22 - 13، وشرم الشيخ بين 27 - 17، والغردقة بين 26 - 15 درجة مئوية.

السبت 9 يناير:
توقعت هيئة الأرصاد أن يسود القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء طقس مائل للدفء نهارًا بارد ليلاً مع استمرار وجود شبورة ورياح معتدلة.

وأوضحت الهيئة أن الطقس على مناطق جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال الصعيد، دافئ نهارا بارد ليلا، ويكون دافئ نهارا على شمال الصعيد شديد البرودة ليلا، ومائل للحرارة شديد البرودة ليلا في جنوب الصعيد.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى بين 22 - 13، والوجه البحري بين 22 - 13، والسواحل الشمالية الغربية بين 21 - 12، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 22 - 13، وجنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر بين 25 - 16، وشمال الصعيد بين 24 بين 09، وجنوب الصعيد بين بين 29 - 10.

الأحد 10 يناير:
توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية شبورة مائية كثيفة صباحًا: على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وأشار الخبراء، إلى أن البلاد تشهد أمطارًا خفيفة بنسبة 30% تقريبًا على مناطق من حلايب وشلاتين على فترات متقطعة.

وتتأثر الأحوال الجوية في بعض المناطق من شمال شرق الدلتا وغرب البلاد، بالضباب تبعا لآخر صور الأقمار الصناعية، وذلك بسبب اندفاع كتله هوائية رطبة قادمة من امتداد مرتفع جوي يعمل على الاستقرار الشديد في الأحوال الجوية.

وحذرت هيئة الأرصاد، من استمرار هذه الحالة من الاستقرار إلى منتصف الأسبوع المقبل، لذا يرجي الحذر التام من بداية الليل حتي الصباح بسبب انخفاض الرؤية الأفقية.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 14-23، والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء بين 12-22، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 16-25، وجنوب الصعيد بين 10-18 وشمال الصعيد بين 9-24 درجة مئوية.​

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

بومبيو: أؤكد علنًا للمرة الأولى مقتل أبو محمد المصري في إيران

بومبيو: أؤكد علنًا للمرة الأولى مقتل أبو محمد المصري في إيران

شبكة عيون الإخبارية