أخبار عاجلة

مكتب التحقيقات الفيدرالي: لن ندخر جهدًا في ملاحقة المتورطين في أحداث الكونجرس -
وفاة الأمير السعودي خالد بن عبد الله عن عمر ناهز الـ83 عامًا -
هولندا: تمديد الإغلاق لمكافحة كورونا حتى 9 فبراير -
المكسيك تتلقى أول شحنة من لقاح "أسترازينيكا" -
تجديد حبس تشكيل عصابي بتهمة الاتجار في الحشيش -
مصدر أمني ينفي إزالة الأمن لسور نادي الزمالك النهري -
محافظة الجيزة ترد على واقعة إزالة عدد من أشجار الكافور بشارع النيل (بيان) -
المدعي العام لواشنطن بالإنابة: سنحاسب كل المتورطين ومن وضعوا قنابل بمبنى الكونجرس -
مكتب التحقيقات الفيدرالي: كانت لدينا معلومات مسبقة حول نية اقتحام الكونجرس -
وزير الداخلية يُخطر رئيس البرلمان الجديد بوفاة 3 نواب -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. مصراوي Masrawy

افتتاح 23 مسجدًا بـ 5 محافظات.. اليوم

Print
افتتاح 23 مسجدًا بـ 5 محافظات.. اليوم افتتاح 23 مسجدًا بـ 5 محافظات.. اليوم

مصراوي Masrawy

04:08 ص الجمعة 08 يناير 2021

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 23 مسجدًا في خمس محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر الماضي 690 مسجدًا.

وذكرت وزارة الأوقاف أنه في إطار خطة وزارة الأوقاف لافتتاح أكثر من 500 مسجد جديد ليصل إجمالي ما تم افتتاحه في واحد وثمانين يومًا فقط 690 مسجدًا على مستوى الجمهورية بعمارة غير مسبوقة تليق بوطننا العظيم.

وأوضحت الوزارة أن المساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة القادمة جاءت على النحو التالي: 10 مساجد بمحافظة الشرقية، و9 مساجد بمحافظة المنيا، و2 مسجد في محافظة البحيرة، ومسجد بكل محافظة من محافظات المنوفية والأقصر.

وقالت الوزارة إن الأمر لا يقف عند تشييد المساجد، وإنما يأتي الاهتمام بها صيانة ونظافة، وإعدادًا متميزًا للأئمة العاملين بها، بغرض نشر الفكر الإسلامي الوسطي الرشيد، وتحصين أبنائنا وشبابنا ومجتمعنا من التطرف، وقطع دابر المتطرفين من أي سيطرة على بيوت الله (عز وجل).

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

أمير تبوك يعزي ذوي ضحايا الحادث الأليم.. أسفر عن مصرع 6 من عائلة واحدة

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وزير الخارجية اليمني يثني على دور مصر الداعم لحكومة بلاده

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

وجه التحية لجيش مصر الأبيض.. ننشر كلمة رئيس مجلس النواب الجديد

بومبيو: أؤكد علنًا للمرة الأولى مقتل أبو محمد المصري في إيران

بومبيو: أؤكد علنًا للمرة الأولى مقتل أبو محمد المصري في إيران

شبكة عيون الإخبارية