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المنشآت الفندقية: 800 فندق حصلت على الشهادة الصحية ولم نسجل خسائر برأس السنة

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المنشآت الفندقية: 800 فندق حصلت على الشهادة الصحية ولم نسجل خسائر برأس السنة المنشآت الفندقية: 800 فندق حصلت على الشهادة الصحية ولم نسجل خسائر برأس السنة

مصراوي Masrawy

02:45 ص الجمعة 08 يناير 2021

كتب - يوسف عفيفي:

كشف هشام الشاعر، عضو غرفة المنشآت الفندقية، عن عدد الفنادق التي حصلت على شهادة السلامة الصحية لإعادة التشغيل، موضحًا أنها تخطت عدد الـ800 فندق حتى الآن.

وقال الشاعر، لمصراوي، إن غرفة الفنادق لم تسجل أية مخالفات في ليلة رأس السنة تنفيذًا لقرار بإلغاء الاحتفالات داخل الفنادق ومنع التجمعات نتيجة وباء كورونا، لافتًا إلى أن هناك مخالفة أو مخالفتين وهما لا يذكران من قطاع الفنادق العريض، مؤكدًا أنه لم يأت خطاب رسمي من وزارة السياحة الآثار، يفيد بوجود مخالفات جسيمة تستوجب العقوبة أو الإغلاق.

وتابع عضو غرفة المنشآت الفندقية: الفنادق بتخاف على نفسها قبل الوزارة وقبل الغرفة حفاظا على اسمها وسمعتها.

وأشار إلى أن الفنادق لم تسجل خسائر في ليلة رأس السنة الماضية، وذلك عقب إلغاء الاحتفالات فيها، موضحًا أن الفنادق قدمت وجبات العشاء بشكل عادي مع الموسيقى المصاحبة الهادئة دون أي تجمعات أو ضرر أو مخالفات لقرار الحكومة.

وأضاف أن جميع الفنادق لم تبلغ الغرفة بوجود خسائر، وتم تطبيق القرار الإلغاء، وننتظر الـ 3 أشهر المقبلة من العام لحين انتظار بوادر اللقاح والطيران نستطيع التحدث في السياحة.

كانت وزارة السياحة والآثار، أعلنت حصول 63 فندقًا عائمًا (Nile Cruises) حتى الآن على شهادة السلامة الصحية المعتمدة من وزارتي السياحة، والصحة، وغرفة المنشآت الفندقية، وذلك بعد التأكد من استيفائها لكافة ضوابط السلامة الصحية.

يأتي ذلك في ضوء استئناف حركة السياحة الثقافية في اعتبارًا من أول سبتمبر الماضي، واستئناف الفنادق العائمة لرحلاتها اعتبارًا من 1 أكتوبر الماضي.

وأوضح عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، أن 40 فندقا عائما من هذه الفنادق يعمل بالفعل واستقبل عدد من الرواد من المصريين والأجانب من مختلف الجنسيات، مع الالتزام بنسبة الاشغال المسموح بها وهي 50% من الطاقة الاستيعابية لكل فندق.

وأعرب رواد هذه الفنادق عن استمتاعهم بالنيل وبالجو الدافئ والمشمس بمدينتي الأقصر وأسوان، وزيارة المناطق الأثرية المختلفة بهما والتعرف على الحضارة المصرية العريقة، مؤكدين على أنهم شعروا بالأمان في ظل تطبيق الإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية بالفنادق العائمة والمتاحف والمواقع الأثرية.

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