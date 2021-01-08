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الاتحاد الآسيوي يؤكد مواعيد كأس آسيا 2023 في الصين

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الاتحاد الآسيوي يؤكد مواعيد كأس آسيا 2023 في الصين الاتحاد الآسيوي يؤكد مواعيد كأس آسيا 2023 في الصين

الاتحاد الآسيوي يؤكد مواعيد كأس آسيا 2023 في الصين

اعتمد الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المحلية المنظمة يوم الخميس مواعيد نهائيات كأس آسيا 2023، والتي سوف تُقام خلال الفترة من 16 يونيو ولغاية 16 يوليو في عشر مدن.

وتشهد النسخة الثامنة عشرة من البطولة مشاركة 24 منتخبًا تتنافس من أجل الفوز باللقب القاري الأغلى على مستوى المنتخبات الوطنية.

وسوف تكون النسخة المقبلة من البطولة الأطول على الإطلاق، حيث تمتد على مدار 31 يومًا، علمًا بأن النسخة السابقة في الإمارات 2019 امتدت على مدار 28 يومًا، وهي كانت النسخة الأولى التي تُقام بمشاركة 24 منتخبًا بعد توسيعها من 16 منتخبًا.

وجاء قرار إقامة البطولة على مدار 31 يومًا، من أجل منح المنتخبات المشاركة المزيد من الوقت للراحة والتعافي، خصوصًا في ظل تبعات السفر بين المدن العشر المختلفة في الصين.الاتحاد الآسيوي لكرة القدم كأس آسيا الصين

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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