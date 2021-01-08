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عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بيت أمر

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عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بيت أمر عشرات حالات الاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في بيت أمر

مصراوي Masrawy

01:09 ص الجمعة 08 يناير 2021

الخليل - (د ب أ):
أصيب عشرات المواطنين بالاختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الخميس، خلال مواجهات مع الاحتلال الإسرائيلي في منطقة عصيدة ببلدة بيت أمر شمال الخليل.
وأفاد الناشط الإعلامي في بيت أمر محمد عوض لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة عصيدة في البلدة، ما أدى لاندلاع مواجهات، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم، وأصيب العشرات بالاختناق.
يشار إلى أن المواطنين في هذه المنطقة يتعرضون بشكل يومي لاعتداءات قوات الاحتلال المتمركزة على الحاجز والبرج العسكري المقام على مدخل البلدة وبالقرب من منازل المواطنين.

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