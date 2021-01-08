نقل مباراة إياب نصف نهائي البطولة العربية للأندية الأبطال إلى مراكش

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قررت اللجنة المنظمة لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال نقل مباراة إياب دور نصف نهائي البطولة والتي تجمع بين الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري إلى مدينة مراكش.

وقال الحساب الرسمي للاتحاد العربي على موقع "تويتر": "نظرًا لظروف الطقس الحالية التي تشهدها مدينة الدار البيضاء في مملكة المغرب، وبعد تفقد مراقب مباراة فريقي الرجاء المغربي والإسماعيلي المصري للملعب الذي سيحتضن مباراة الإياب بينهما، قررت اللجنة المنظمة نقل المباراة إلى مدينة مراكش والتي ستُقام يوم الاثنين القادم.

وينتظر فريق الاتحاد السعودي في المباراة النهائية، الفريق الفائز من لقاء الفريقين، الذي يجمع بينهما يوم الاثنين المقبل، في إياب نصف النهائي بعد أن حسم الأخير مباراة الذهاب لصالحه بهدف دون رد.

وجاء تأهل فريق الاتحاد السعودي إلى المباراة النهائية لبطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال، بعد فوزه 2-1 على مواطنه الشباب، في إياب الدور نصف النهائي على استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في مكة المكرمة، عقب التعادل 2-2 ذهابًا خارج ملعبه في الرياض.بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال البطولة العربية للأندية الأبطال