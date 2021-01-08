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مصراوي Masrawy

وكالات:

أعلنت شركة "سناب شات" عن تعليق حساب الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب إلى أجل غير مسمى بعد أعمال الشغب في مبنى الكابيتول التي خلفت أربعة قتلى والعديد من الجرحى، وذلك بحسب ما ذكرته شبكة "روسيا اليوم".

ونقل موقع "ذي هيل" عن متحدث باسم الشركة قوله "يمكننا أن نؤكد أنه في وقت سابق يوم الأربعاء أغلقنا حساب سناب شات الخاص بالرئيس ترامب".

وأضاف أن الشركة قلقة بشأن "الخطاب الصادر عن ترامب والهجمات على المؤسسات الديمقراطية".

وكان مارك زوكربرج، الرئيس التنفيذي لـ"فيسبوك"، قال إن الشركة ستمدد الحظر على حسابي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على "فيسبوك" و"إنستجرام" لأسبوعين على الأقل حتى اكتمال عملية انتقال السلطة.

والأربعاء أغلق كل من "تويتر" و"فيسبوك" و"سناب" مؤقتا حسابات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حيث سارع عمالقة التكنولوجيا لكبح مزاعمه بشأن الانتخابات الرئاسية، وسط أعمال شغب في العاصمة واشنطن.

وقام ترامب وحلفاؤه على مدى شهور بتضخيم مزاعم تزوير الانتخابات الرئاسية، ما أدى إلى تنظيم مظاهرة واقتحام مبنى الكونجرس أمس الأربعاء.