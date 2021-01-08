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المغرب: الأمن يضبط منتميا الى حزب الله

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المغرب: الأمن يضبط منتميا الى حزب الله المغرب: الأمن يضبط منتميا الى حزب الله

مصراوي Masrawy

12:05 ص الجمعة 08 يناير 2021

الرباط - (أ.ش.أ):

ضبطت سلطات الأمن المغربي مواطنا لبنانيا ينتمي لحزب الله الشيعي، وذلك للاشتباه في تورطه في ارتكاب أعمال النصب والاحتيال واستعمال هويات الغير وحيازة بطاقات شخصية (هوية) وجوازات سفر مثبت سرقتها من قبل المنظمة الدولية للشرطة الجنائية-أنتربول.

وقال بيان لسلطات الأمن المغربي أن المعلومات الأولية للتحريات، أفادت بأن المواطن اللبناني يشتبه فى قيامة بأعمال النصب والاحتيال لعدد من الاشخاص، إذ كان ينتحل صفة وكيل لشركات أجنبية، مدليا بجوازات سفر برتغالية وفرنسية محرر مذكرات بسرقتها وتحمل هويات أشخاص آخرين ، وذلك لتضليل الضحايا وتعريضهم للنصب في مبالغ مالية.

وأضاف البيان أن عمليات التفتيش التى تمت في إطار هذه القضية مكنت من العثور بحوزة المشتبه فيه على جوازي سفر، أحدهما فرنسي والثاني برتغالي، محرر محاضر عن سرقتهما على المستوى الدولي في بيانات منظمة الأنتربول، وسندات هوية ورخص قيادة مسجلة بأسماء مواطنين فرنسيين وبرتغاليين وإيطاليين، علاوة على مبالغ مالية بالعملتين المغربية والأجنبية.

و افاد البيان انه تم إيداع المواطن اللبناني البالغ من العمر 57 سنة، قيد الحجز على خلفية التحريات الذي تجرى تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات هذه القضية، كما تم التنسيق مع الانتربول والمكاتب المركزية له في الدول المعنية، لتحديد ظروف وملابسات التصريح بسرقة جوازات السفر المحجوزة لدى الشخص المضبوط والمحتجز على ذمة هذه القضية.

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