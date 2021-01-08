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صحة المنوفية: 80 فريقًا طبيًا للكشف على حالات كورونا في العزل المنزلي

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صحة المنوفية: 80 فريقًا طبيًا للكشف على حالات كورونا في العزل المنزلي صحة المنوفية: 80 فريقًا طبيًا للكشف على حالات كورونا في العزل المنزلي

مصراوي Masrawy

12:08 ص الجمعة 08 يناير 2021


المنوفية- أحمد الباهي:

كشف الدكتور محمد العسكري، مدير إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة في المنوفية، اليوم الخميس، عن تجهيز المديرية لـ80 فريقًا طبيًا مختصين فقط بمتابعة حالات العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف "العسكري" أن المتابعة ستكون الحالات البسيطة والمتوسطة مع تقديم بروتوكول العلاج المُحدد لهم من وزارة الصحة، وسيتم دعم الفرق الطبية بـ"ساعة طبية، كاشف حرارة، جهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم"، إضافة لبعض المستلزمات الآخرى المُساعدة في عملية الكشف.

وتأتي المبادرة بعد إعلان الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن انطلاقها استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية لمتابعة حالات العزل المنزلي لمرضى تحت شعار 100 مليون صحة، فضلاً عن تقديم بروتوكول العلاج المُناسب لهم.

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