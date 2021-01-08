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استخدموا الكشافات.. نصائح من الأرصاد للقيادة بأمان أثناء الشبورة

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استخدموا الكشافات.. نصائح من الأرصاد للقيادة بأمان أثناء الشبورة استخدموا الكشافات.. نصائح من الأرصاد للقيادة بأمان أثناء الشبورة

مصراوي Masrawy

12:03 ص الجمعة 08 يناير 2021

كتب يوسف عفيفي:
وجه خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عدة نصائح إلى المواطنين وقائدي السيارات أثناء الشبورة المائية الكثيفة التي تشهدها البلاد حالياً والتي تصل لحد الضباب، للقيادة بأمان.

ونصح الخبراء في تصريح لمصراوي، بضرورة القيادة بهدوء أثناء الشبورة المائية، ومتابعة النشرات الجوية نظرا للتقلبات الجوية السريعة، وعدم تخطي السيارات التي تسير في الأمام لخطورة ذلك على الحياة، مع ضرورة الالتزام بالخط الأبيض أثناء الشبورة، والعلامات الإرشادية على الطريق.

ونصح الخبراء، بضرورة الالتزام بالسرعة المحددة وعدم السير بسرعة كبيرة لتجنب الحوادث، مع ضرورة اتباع تعليمات الإدارة العامة للمرور بشأن السرعة،

ودعا الخبراء، قائدي المركبات، إلى ضرورة تشغيل كشافات الإضاءة الخاصة بـ الشبورة المائية، والاطمئنان على سلامتها للقيادة على الطرق السريعة، وعبور المشاة من الأماكن المخصصة لذلك خاصة على الطرق السريعة.

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