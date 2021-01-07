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في أول جولة بعد تعيينه.. "مجربي" يتفقد أقسام مستشفى جازان العام

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وقف على خدمات الطوارئ والأشعة والصيدلية والمختبر ومكافحة العدوى

في أول جولة بعد تعيينه..

تفقد مدير مستشفى جازان العام ياسر قرموش مجربي في أول جولة له عقب صدور قرار مدير عام صحة جازان بتكليفه مديرًا لمستشفى جازان مركز الطوارئ المؤقت ووقف على الخدمات المقدمة في الطوارئ والأشعة والصيدلية والمختبر ومكافحة العدوى وتجربة المريض والأقسام الأخرى.

واستمع إلى شرح مفصل من قِبل القائمين عليها عما تقدمه الأقسام وطريقة تقديم الخدمة حاثاً الجميع على بذل المزيد من الجهد والعطاء في سبيل تقديم خدمات مميزة للمراجعين، وما ينسجم مع ما توليه وزارة الصحة من عناية واهتمام بالمراجعين ويتوافق مع جهود مديرية الشؤون الصحية بالمنطقة إلى الرقي بالخدمات الصحية المقدمة للجميع.

جازان صحة جازان مستشفى جازان العام وزارة الصحة مستشفى جيزان العام

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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