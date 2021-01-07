10 عادات يومية خاطئة تتسب تساقط وتلف الشعر.. منها "تسريحه وهو مبلول"

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مصراوي Masrawy

كتبت- أسماء مرسي

هناك بعض العادات الخاطئة اليومية التي نفعلها دون وعي منا، ومن الممكن أن تكون سببا في تساقط وضعف بصيلات الشعر بشكل كبير.

لذا نقدم لكم العديد من العادات اليومية الخاطئة التي يفضل تجنبها، بحسب ما جاء في موقع "THE Healthy".

- غسل الشعر بالشامبو بشكل متكرر:

يحتوي عبوة الشامبو على مواد كيميائية تساهم في ضرر الشعر؛ نظرا لوجود مادة بيروكسيد الهيدروجين والأمونيا في بعض منتجات تصفيف الشعر التي تضعف خصلات الشعر وتتسبب في تساقطه.

- تمشيط الشعر بقوة:

يعتاد الكثيرون على تمشيط الشعر بقوة لفك التشابك، وهذا أمر غير صحيح حيث يفضل استخدام مشطا واسع الأسنان لفك تشابك الشعر برفق، ويجب البدء من أسفل الشعر إلى أعلي الشعر.

- سوء التغذية:

يعتبر تناول الأطعمة الغير صحية تؤثر بشكل مباشر على صحة شعرك، لذا من أجل الحفاظ عليه عليك اتباع نظام غذائي صحي يحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن الهامة لصحة الشعر

- الإفراط في استخدام صبغات الشعر:

الإكثار في استخدام صبغات الشعر من العادات الخاطئة التي يؤدي إلى إتلاف البشرة؛ وبالتالي تصبح ألياف الشعر أكثر عرضة للتساقط.

- تمشيط الشعر المبلل:

اعتادت الكثير من النساء على تمشيط الشعر قبل أن يجف، وهذا خطأ كبير يؤدي إلى تساقطه، حيث تكون الروابط الكيماوية ضعيفة ويمكن تكسيرها بسهولة، لذلك ينصح بانتظار الشعر حتى يجف لتمشيطه.

-استخدام الحرارة بشكل كبير:

يعتبر استخدام الحرارة من أكثر الأشياء التي تضر بصحة الشعر، حيث تتسبب في انكسار وتساقط الشعر وإضعاف فروة الرأس، لذا ينصح تجنب استخدام مجففات الشعر يوميا.

- الاستحمام بالماء الساخن:

يفضل الكثير من الأشخاص خاصة في الشتاء، الاستحمام وغسل الشعر بالماء الساخن، ولكن هذه العادة الخاطئة تساعد على تساقط الشعر وتعرضه للتلف، إذ تعمل المياه الساخنة على إزالة الزيوت من الشعر وتعرضه للجفاف، وبالتالي تسبب في تساقطه.

- التوتر والإجهاد الزائد:

الشعور بالتوتر والإجهاد الدائم من الضغوطات والمشاكل التي تواجهنا، أمر خاطئ نظرا لاحتوائهما على هرمون الكورتيزول، ما يؤدي إلى تساقط وضعف بصيلات الشعر.

- التدخين:

يمكن أن يتسبب التدخين في ضعف الشعر عن طريق تقليل الدورة الدموية في فروة الرأس، ويسبب دخان السجائر الإجهاد التأكسدي وتطوير الجذور الحرة، ما يثبط من عملية نمو الشعر.

- استخدام منتجات تصفيف وفرد خاطئة:

يمكن لبعض منتجات فرد وتصفيف الشعر أن تدمر بصيلات الشعر وتسبب تساقط الشعر، وذلك تلك المنتجات على نسبة عالية من الكحول التي تعمل على جفاف وهيشان الشعر، وتقصفه.