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إصابات كورونا خلال 24 ساعة.. 262 في الجزائر و1597 في المغرب و790 في العراق

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إصابات كورونا خلال 24 ساعة.. 262 في الجزائر و1597 في المغرب و790 في العراق إصابات كورونا خلال 24 ساعة.. 262 في الجزائر و1597 في المغرب و790 في العراق

إصابات كورونا خلال 24 ساعة.. 262 في الجزائر و1597 في المغرب و790 في العراق

سجلت الجزائر خلال الساعات الـ24 الماضية، 262 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات فيها إلى 101382 إصابةً.

وأشارت وزارة الصحة الجزائرية اليوم، إلى أنها سجلت 6 حالات وفاة بالفيروس، ليصل بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 2792 حالة وفاة، فيما تماثل للشفاء 206 مرضى ليبلغ إجمالي حالات التعافي 68589 حالةً.

وسجّلت المغرب خلال الساعات الـ24 الماضية, 1597 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، ليصل العدد الإجمالي للمصابين فيها إلى 448678 إصابة.

وأشارت وزارة الصحة المغربية اليوم, إلى أنها سجلت 27 حالة وفاة بالفيروس ليصل عدد الوفيات منذ بدء الجائحة إلى 7645 حالة وفاة، فيما ارتفع العدد الإجمالي لحالات الشفاء إلى 420569 حالة.

كما سجل العراق خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية 790 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد, مما رفع إجمالي عدد الإصابات إلى 600755 إصابة.

وأفادت وزارة الصحة العراقية في بيان صحفي بتسجيل 4 حالات وفاة جديدة,مما رفع إجمالي حالات الوفاة إلى 12869,فيما تم تسجيل 1781 حالة شفاء جديدة ,مما رفع إجمالي حالات الشفاء إلى 551127 حالة, وبلغ عدد المصابين الراقدين في المستشفيات في عموم العراق حتى اليوم 36759, منهم 141 يرقدون في العناية المركزة.

الجزائر العراق المغرب الجديد

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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