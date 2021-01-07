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ألمانيا تدعو واشنطن لإلغاء التعريفات الجمركية الناجمة عن خلاف ايرباص وبوينج

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ألمانيا تدعو واشنطن لإلغاء التعريفات الجمركية الناجمة عن خلاف ايرباص وبوينج ألمانيا تدعو واشنطن لإلغاء التعريفات الجمركية الناجمة عن خلاف ايرباص وبوينج

مصراوي Masrawy

08:07 م الخميس 07 يناير 2021

برلين - (د ب أ):

صرح وزير المالية الألماني، أولاف شولتس، بأن على الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلغاء التعريفات الجمركية المفروضة على صادرات كل منهما والتي تقدر قيمتها بمليارات الدولارات وذلك على خلفية الخلاف حول إعانات لشركتي بوينج الأمريكية وايرباص الأوروبية.

يشار إلى أن الصراع بين القوتين العالميتين مستمر منذ ما يقرب من عقدين بشأن المساعدات لشركتي صناعة الطائرات الخاصة بهما، وذلك على الرغم من أن مسؤولي الاتحاد الأوروبي صرحوا بأنهم سيتواصلون مع الإدارة الأمريكية الجديدة تحت قيادة الرئيس جو بايدن في أسرع وقت ممكن للبحث عن حل.

وكانت الولايات المتحدة فرضت في عام 2019 رسوما جمركية بقيمة 5ر7 مليار دولار على الصادرات الأوروبية سنويا، فيما رد الاتحاد الأوروبي في العام الماضي بفرض رسوم بقيمة 4 مليار دولار على السلع الأمريكية.

وفي مقابلة مع تلفزيون وكالة بلومبرج للأنباء، قال نائب المستشارة الألمانية انجيلا ميركل مساء أمس الثلاثاء:" العقوبات لم تكن أبدا فكرة جيدة في العلاقات التجارية"، وحث واشنطن على " رفع العقوبات وعدم زيادتها".

وأعرب شولتس عن اعتقاده بأنه يجب " أن تتنافس بوينج وايرباص في العالم، وبأنه لا يجب أن تكون هناك عقوبات بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة في هذا المجال"، وتابع " يجب أن تكون هذه هي الفكرة المشتركة للوصول إلى مخرج من التصعيد".

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