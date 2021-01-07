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البيئة تطلق خدمة الربط الإلكتروني مع مركز الحياة الفطرية لمواكبة التحول الرقمي

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البيئة تطلق خدمة الربط الإلكتروني مع مركز الحياة الفطرية لمواكبة التحول الرقمي البيئة تطلق خدمة الربط الإلكتروني مع مركز الحياة الفطرية لمواكبة التحول الرقمي

البيئة تطلق خدمة الربط الإلكتروني مع مركز الحياة الفطرية لمواكبة التحول الرقمي

أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة، خدمة الربط الإلكتروني مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، لتنفيذ المعاملات الإلكترونية، ومواكبة لمسيرة التحول الرقمي من خلال التعاون التقني لتقديم خدمات إلكترونية ذكية ومتكاملة تلبي متطلبات الاستيراد للمستفيدين.

وأوضحت الوزارة، أن الربط الإلكتروني مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، يستهدف تبادل المعلومات إلكترونياً وتحقيق مبدأ "بيئة بلا ورق"، وتحقيق سرعة إنجاز، وتقليص الوقت والجهد، بالإضافة إلى تطوير العمل الحكومي، والعمل المشترك بين الجهات والقطاعات الحكومية بما يضمن شراكة فاعلة وعملاً تقنياً متطوراً يحقق المصلحة العامة، والأهداف المنشودة.

وأشارت إلى أن خطوات الربط تكون عبر إرسال طلبات الاستيراد التي تحتاج موافقة من "الحياة الفطرية" عبر بوابة التكامل الإلكتروني، ومراجعة الطلب واتخاذ القرار المناسب.

وتستهدف وزارة البيئة والمياه والزراعة بهذه الخطوات وضمن خطة التحول الرقمي، العمل على أتمتة إجراءات العمل، التي ستسهم في رفع الكفاءة، وتسهيل طلب الخدمات للمستفيدين وتسريع الإجراءات، كما تعمل الوزارة على أتمتة كاملة لأعمالها تحقيقاً لخطتها الإستراتيجية للتحول الرقمي وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.وزارة البيئة والمياه والزراعة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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