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ضبط 475 مخالفة ارتداء الكمامة في القليوبية

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ضبط 475 مخالفة ارتداء الكمامة في القليوبية ضبط 475 مخالفة ارتداء الكمامة في القليوبية

مصراوي Masrawy

07:21 م الخميس 07 يناير 2021

القليوبية - أسامة علاء الدين:

أعلنت محافظة القليوبية، اليوم الخميس، ضبط 475 مواطنًا مخالفًا لقرار ارتداء الكمامة، وجرى توقيع الغرامة الفورية عليهم، وذلك في خامس أيام تطبيق الغرامة.

وتابعت أجهزة محافظة القليوبية، بالتعاون مع مديرية الأمن والإدارة العامة لمرور القليوبية حملاتها، اليوم الخميس، التزام المواطنين بتنفيذ التعليمات الصادرة عن مجلس الوزراء للحفاظ على التباعد ومنع التجمعات وارتداء الكمامات الطبية حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

كما تابع اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، تنفيذ توجيهات رئاسة مجلس الوزراء خلال اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة ، وتعليمات وزارة التنمية المحلية، إذ بدأ الأحد الماضي تطبيق الغرامات الفورية على غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الاحترازية وقامت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بالتنسيق مع مجالس المدن والأحياء في شن حملات لضبط المخالفين.

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