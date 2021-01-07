صور.. شبورة كثيفة تغطي سماء دمياط وتوقف حركة الصيد

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مصراوي Masrawy

دمياط - محمد إبراهيم:

غطت شبورة كثيفة أنحاء عديدة في محافظة دمياط، اليوم الخميس، وتوقفت حركة الصيد في بوغاز عزبة البرج، بعد أن جرى رفع حالة الطوارئ بين الصيادين، تزامنا مع ارتفاع مستوى الأمواج في مدينتي رأس البر ودمياط الجديدة.

واستمرت حركة تداول البضائع والحاويات بميناء دمياط، رغم الأحوال المناخية السيئة التي تتعرض لها بعض المناطق في المحافظة، تزامنا مع استقبال ومغادرة السفن بصورة طبيعية.

وأصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط بيانا، اليوم الأربعاء، أكد فيه أن معدلات العمل لم تتأثر بهذه التقلبات الجوية، إذ جرى تداول 18 سفينة.

وأعلنت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رفع درجة الاستعداد القصوى، لمواجهة التداعيات الناجمة عن موجة الطقس السيئ فضلا عن متابعة الموقف لحظة بلحظة، من خلال غرفة الأزمات بديوان عام المحافظة.