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وزير الداخلية الأمريكي بالإنابة يناشد بأن يدين أعمال العنف

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وزير الداخلية الأمريكي بالإنابة يناشد ترامب بأن يدين أعمال العنف وزير الداخلية الأمريكي بالإنابة يناشد بأن يدين أعمال العنف

مصراوي Masrawy

07:20 م الخميس 07 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ):

دعا وزير الداخلية الأمريكي بالإنابة تشاد وولف الرئيس دونالد للتنديد بالاقتحام "المأساوي والمقزز" هذا الأسبوع لمبنى الكونجرس الأمريكي من جانب حشد من أنصار ترامب.

وقال وولف، وهو موال لترامب منذ مدة طويلة، في بيان: "أناشد الرئيس وكل المسؤولين المنتخبين بأن ينددوا بقوة بأعمال العنف التي جرت".

وقال وولف إنه سيظل في منصبه "إلى حين انتهاء ولاية الإدارة" لضمان "انتقال منظم" لفريق الرئيس جو بايدن. ويتجنب أعضاء مجلس الوزراء الإشارة إلى انتهاء فترة عمل الإدارة كي لا يثيروا غضب ترامب، الذي يرفض الإقرار بهزيمته في انتخابات نوفمبر.

واستقال العديد من مسؤولي الإدارة في أعقاب الفوضى في واشنطن.

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