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"الشعلاني" يُدشن 3 عيادات افتراضية بمستشفى عفيف

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"الشعلاني" يُدشن 3 عيادات افتراضية بمستشفى عفيف "الشعلاني" يُدشن 3 عيادات افتراضية بمستشفى عفيف
تستخدم فيها خدمة الاتصال المرئي

دشّن مدير مستشفى عفيف العام عبد العزيز بن جاسر الشعلاني، المرحلة الأولى للعيادات الطبية الافتراضية.

يأتي ذلك في إطار حرص "صحة الرياض" على استمرار وسهولة تقديم الخدمات الصحية للمستفيدين.

وقال "الشعلاني": إن خدمة العيادات الافتراضية للمرحلة الأولى ستشمل عيادات الأمراض النفسية، والجلدية، وعيادة الباطنية.

وأضاف أن هذه العيادات سيتم تفعيلها بما يضمن تقديم خدمة مميزة للمستفيدين، ويتوافق مع منظومة وزارة الصحة بحيث يتم ربط العيادات إلكترونيًّا لتسهيل الإجراءات على المستفيدين عبر تطبيق "صحتي".

وأشار إلى أن العيادة الافتراضية متكاملة بجميع تجهيزاتها، يقوم فيها الطبيب بالاطلاع على ملف المريض والاتصال به صوتيًّا ومرئيًّا في منزله دون الحاجة للحضور إلى المستشفى.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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