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.. الاحتفال بعيد الميلاد لنزلاء السجون

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بالفيديو.. الاحتفال بعيد الميلاد لنزلاء السجون .. الاحتفال بعيد الميلاد لنزلاء السجون

مصراوي Masrawy

06:58 م الخميس 07 يناير 2021

كتب - علاء عمران:

حرص قطاع مصلحة السجون على تنظيم احتفالات للنزلاء احتفاء بعيد الميلاد المجيدبمشاركة القساوسة.

واستقبلت السجون عددا من رجال الدين المسيحي لإقامة الصلوات، وتقديم بعض الهدايا للنزلاء المسيحيين ومشاركتهم الاحتفال بمناسبة عيد الميلاد المجيد لعام 2021

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية، الهادفة في أحد محاورها إلى إعلاء قيم حقوق الإنسان، واستمرارا للتعاون البناء بين الوزارة ومختلف أجهزة الدولة، للمساهمة في تفعيل أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتوثيق أواصر الصلة بينهم والمجتمع الخارجي.

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