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مسيرة تقتل 4 عناصر من الحشد الشعبي العراقي أثناء محاولتهم دخول سوريا

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مسيرة تقتل 4 عناصر من الحشد الشعبي العراقي أثناء محاولتهم دخول سوريا مسيرة تقتل 4 عناصر من الحشد الشعبي العراقي أثناء محاولتهم دخول سوريا

مصراوي Masrawy

07:03 م الخميس 07 يناير 2021

دمشق - (أ ش أ):

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن أربعة عناصر من ميليشيا "الحشد الشعبي" العراقي قتلوا جراء استهداف جوي أثناء محاولتهم دخول الأراضي السورية قرب مدينة البوكمال.

وأفاد المرصد في بيان لها أوردته قناة " الحرة الأمريكية" مساء اليوم الخميس، بأن طائرة بدون طيار استهدفت سيارة للحشد أثناء دخولها الأراضي السورية من أحد المعابر غير الرسمية على الحدود مع العراق، قرب مدينة البوكمال في ريف دير الزور الشرقي.

يأتي هذا في وقت تكثف فيه إسرائيل في الآونة الأخيرة وتيرة استهدافها لمواقع عسكرية وأخرى للقوات الإيرانية والمجموعات الموالية لها في مناطق عدة في سوريا، تزامنا مع تأكيد عزمها "ضرب التموضع الإيراني في سوريا ومنع نقل أسلحة إلى حزب الله.

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