"مصنعة منزليا".. تفاصيل جديدة عن العبوات المشبوهة في محيط الكونجرس

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مصراوي Masrawy

وكالات:

ذكر متحدث باسم شرطة العاصمة واشنطن، الخميس، أن العبّوات التي جرى العثور عليها في محيط الكونغرس ومقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري هي "عبوات مصنعة منزليا".

وقال المتحدث في تصريحات لـ"سكاي نيوز عربية"، إن العبوات "مصنعة منزليا"، مضيفا "وتشبه -كوكتيل المولوتوف-". فيما رفض تحديد عددها مكتفيا بالقول إنها "بضعة عبوّات".

وشهد الكونجرس أمس الأربعاء أحداث شغب عنيفة، تسبب فيها أنصار الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب، بعدما اقتحموا "الكابيتول" واحتلوا عددا من القاعات وخربوا بعض المرافق.

وخلفت أحداث الشغب، عشية أمس الأربعاء، 4 حالات وفاة، إلى جانب عدد من المصابين.

من جهة أخرى، قال قائد شرطة واشنطن إن القوات اعتقلت 52 شخصا فيما يتعلق بالأحداث غير المسبوقة.

ودعا وزير الأمن الداخلي الأمريكي بالإنابة، تشاد وولف، الخميس، ترامب، إلى إدانة أعمال العنف التي ارتكبها أنصاره.

وقال وولف في بيان، إن ما حدث بالأمس كان مأساويا ومثيرا للاشمئزاز، "إننا نرى الآن بعض مؤيدي الرئيس يستخدمون العنف كوسيلة لتحقيق أهداف سياسية، وهذا غير مقبول".

وأضاف وزير الأمن الداخلي الأميركي، أن هذه "الأعمال العنيفة غير معقولة وأناشد الرئيس وجميع المسؤولين المنتخبين أن يدينوا بشدة أعمال العنف التي وقعت أمس".

ولفت وولف، الذي يقوم حاليا برحلة تستغرق أسبوعا إلى الشرق الأوسط، إلى أن "لكل أميركي الحق في الاحتجاج السلمي، ولكن بمجرد أن تصبح تلك الاحتجاجات عنيفة، يجب علينا تطبيق قوانيننا وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة، بغض النظر عن الدوافع السياسية".

واكتفى ترامب يوم أمس بدعوة مناصريه عبر فيديو نشره على حسابه في تويتر "إلى التراجع والعودة إلى المنازل".