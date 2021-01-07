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استعدادا لكأس العالم.. تمثال لاعب كرة اليد في "داون تاون" بالإسكندرية-صور

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استعدادا لكأس العالم.. تمثال لاعب كرة اليد في "داون تاون" بالإسكندرية-صور استعدادا لكأس العالم.. تمثال لاعب كرة اليد في "داون تاون" بالإسكندرية-صور

مصراوي Masrawy

06:58 م الخميس 07 يناير 2021

الإسكندرية - محمد عامر:

انتهت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية اليوم من تركيب "تمثال لاعب كرة اليد" بميدان داون تاون بمدخل المحافظة، ضمن استعداداتها لاستضافة بطولة لكرة اليد للرجال " 2021"، والمقرر إقامتها في الفترة من 13 إلى 31 يناير الجاري.

من جانبه أوضح أحمد جمال، نائب المحافظ أن تركيب التمثال جاء في ضوء توجيهات محافظ الإسكندرية الذي وجه بتغيير العمل الفني بالميدان لمواكبة الأحداث الهامة التي تمر بها المحافظة.

وأضاف جمال، أنه تم تفقد جميع الاستعدادات بطريق الاستاد وجميع الطرق المؤدية إليه، فضلا عن وضع 230 علم لمصر والإسكندرية بطريق الاستاد على أعمدة الإنارة، والتشديد على المتابعة المستمرة لجميع التجهيزات.

جاء ذلك بحضور اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط، ومحمود بريك رئيس حي العامرية ثان، واللواء جمال رشاد رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، والعميد محمد عابدين، رئيس الإدارة المركزية للنظافة وتجميل المدينة.

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