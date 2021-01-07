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بعد حجزهم.. سلبية عينات 6 أطفال في مستشفى بنها لفحص كورونا

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بعد حجزهم.. سلبية عينات 6 أطفال في مستشفى بنها لفحص كورونا بعد حجزهم.. سلبية عينات 6 أطفال في مستشفى بنها لفحص كورونا

مصراوي Masrawy

06:36 م الخميس 07 يناير 2021


القليوبية - أسامة علاء الدين:

كشف مصدر طبي بمستشفى بنها التخصصي للأطفال، سلبية عينات ال6 أطفال المحتجزين بالمستشفى، وتحسن حالتهم جميعا، وشفاء الطفلة إيرين والتي كانت إيجابية وخروجها بصحة جيدة، فيما يجرى متابعة الحالات السلبية تمهيدا لخروجهم في حال تأكد عدم ظهور أي أعراض مرضية عليهم.

وناشدت المستشفى الأهالي بالحفاظ على أبنائهم وصحتهم، وتنفيذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من الفيروس.

وسجلت المحافظة أمس 76 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وفقًا للبيانات الرسمية لمديرية الصحة.

واحتل مركز ومدينة بنها أعلى معدلات الإصابة لليوم السابع على التوالي، بعد أن سجل اليوم 30 حالة إصابة جديدة، جاء بعده في الترتيب مركز طوخ والذي سجل 12 حالة، ليستقر عدد الإصابات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة حتى اليوم عند 11558 حالة.

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