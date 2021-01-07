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"كورونا" المتحور.. "الصحة العالمية" تدعو أوروبا لمضاعفة جهود مواجهة العدوى

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"كورونا" المتحور.. "الصحة العالمية" تدعو أوروبا لمضاعفة جهود مواجهة العدوى "كورونا" المتحور.. "الصحة العالمية" تدعو أوروبا لمضاعفة جهود مواجهة العدوى
غزا 22 دولة في القارة ويحلّ تدريجيًّا مكان السلالات الأخرى

دعت منظمة الصحة العالمية الخميس أوروبا إلى بذل المزيد من الجهود في مواجهة وضعٍ ينذر بالخطر بسبب انتشار نوع متحوّر من المستجد أشدّ عدوى في المنطقة.

وأفادت المنظمة بأن الفيروس المتحوّر يمكن أن يحلّ تدريجيًّا مكان الأنواع الأخرى المنتشرة في المنطقة، كما لوحظ في المملكة المتحدة وبشكل متزايد في الدنمارك.

وحذرت من أن 22 بلدًا في منطقة أوروبا التي تضم 53 دولة من بينها ، سجلت حالات مرتبطة بهذا الفيروس المتحوّر.

وشدد مدير الفرع الأوروبي لمنظمة الصحة العالمية هانز كلوغه، خلال مؤتمر صحافي عبر الإنترنت، على تعزيز الإجراءات الأساسية المعروفة؛ بهدف خفض نسبة انتقال العدوى والتخفيف عن كاهل الخدمات الصحية المثقلة وإنقاذ الأرواح، وفقًا لـ"فرانس 24".

وبيّن "كلوغه" أنه من المهم تعميم فرض وضع الكمامات والحدّ من عدد المشاركين في اللقاءات الاجتماعية واحترام التباعد الجسدي وغسل اليدين، ودمج هذه الإجراءات مع أنظمة الفحص والتعقّب المناسبة وعزل المصابين بالوباء.

وسجّلت أوروبا التي تضرّرت بشدة بالوباء، أكثر من 27,6 مليون إصابة و603 آلاف وفاة بالفيروس.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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