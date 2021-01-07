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: تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا

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السعودية: تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا : تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا

مصراوي Masrawy

06:25 م الخميس 07 يناير 2021

الرياض - (أ ش أ):
أعلن المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبدالعالي تسجيل أكثر من مليون شخص للحصول على لقاح كورونا، وحصول أكثر من 137 ألف شخص على اللقاح، عاداً هذه المرحلة الأقوى والأهم في مواجهة الجائحة، حيث انخفضت أعداد الإصابات بكورونا لنحو 98%.
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس حسبما أفادت وكالة الأنباء السعودية "واس "بمشاركة الرئيس التنفيذي لمنظومة توكلنا بالهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي "سدايا" المهندس عبدالله العيسى، حيث طمأن متحدث الصحة الجميع بأنه لم تُرصد ولله الحمد أي مشاكل صحية لمن تلقّوا اللقاح.
وأشار العبدالعالي إلى أن الفيروس المتحور موجود في العديد من الدول وتم رصد حالات محدودة جرى التعامل معها من خلال عزلها, مفيداً بأنه لم يثبت أي ارتباط بين هذا التحور ومستوى المرض وقوّته، وأن اللقاحات مؤثرة وفعالة حتى مع مثل هذه التحورات.
وأشار إلى أنه تم تسجيل 108 ‏حالات جديدة لفيروس كورونا الجديد ليصبح إجمالي عدد الحالات المؤكدة في المملكة (363485) حالة، من بينها (2170) حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية، ومعظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (328) حالة حرجة, لافتا إلى أن عدد المتعافين في المملكة ولله الحمد وصل إلى (355037) حالة بإضافة (138) حالة تعافٍ جديدة.. كما بلغ عدد الوفيات (6278) حالة، بإضافة (6) حالات وفاة جديدة.

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