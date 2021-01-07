مدير مخبز بدرجة نصاب.. استولى على ربع مليون من أموال الدعم

★ ★ ★ ★ ★

مصراوي Masrawy

كتب - محمد شعبان:

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجارى.

في محافظة الجيزة أمكن ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدي؛ لاتهامه بالاستيلاء على مبلغ 241 ألف جنيه من أموال الدعم دون وجه حق.

المتهم استولى على المبلغ من خلال التلاعب واختراق منظومة تشغيل الخبز عن طريق إثبات عمليات صرف خبز وهمية، والتصرف فى كميات من الدقيق البلدى المدعم ببيعها بالسوق السوداء دون إنتاج فعلى للخبز.

تحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.