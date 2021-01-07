جمعة يلتقي قيادات هيئة الأوقاف المصرية ومنطقتي القاهرة والإسكندرية والمجموعة الوطنية

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مصراوي Masrawy

كتب - محمود مصطفى:

اجتمع الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الخميس، بقيادات هيئة الأوقاف المصرية بحضور المهندس سيد محروس رئيس مجلس الإدارة، والمهندس علاء عبد العزيز مدير عام الهيئة، ومديري منطقتي القاهرة والإسكندرية، وعدد من قيادات الهيئة، وشريف مصطفى رئيس مجلس إدارة المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان لها، الخميس، أن الاجتماع بحث المشروعات المشتركة بين هيئة الأوقاف المصرية والمجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف من جهة، وزيادة عملية تحصيل مستحقات الهيئة واستيداء جميع حقوقها من جهة أخرى.