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الإنفلونزا.. تغيّب سلمان الفرج عن مواجهة الباطن

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الإنفلونزا.. تغيّب سلمان الفرج عن مواجهة الباطن الإنفلونزا.. تغيّب سلمان الفرج عن مواجهة الباطن

الإنفلونزا.. تغيّب سلمان الفرج عن مواجهة الباطن

أعلن نادي الهلال غياب قائد الفريق الكروي الأول سلمان الفرج عن المباراة القادمة ضد الباطن، والمقررة يوم غد الجمعة، والتي تأتي ضمن منافسات الجولة الـ12 من بطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال النادي في بيان نشره على حسابه الرسمي في "تويتر" مساء اليوم: "منعت الإنفلونزا قائد الفريق سلمان الفرج من المشاركة في مران اليوم؛ حيث سيغيب بسببها عن المشاركة في لقاء الغد".

ميدانيّاً أنهى فريق الهلال تحضيراته الميدانية لمواجهة الباطن غداً؛ حيثُ غلب الطابع الفني على الحصة التدريبية التي احتضنها الملعب الرئيسي بمقر النادي، عمد الجهاز الفني بقيادة المدرب الروماني لوشيسكو إلى تطبيق عدد من الجمل التكتيكية.

وخاض اللاعبون مناورة على كامل مساحة الملعب، تخللها تطبيقات تكتيكية متنوعة، وستغادر بعثة الفريق مساء اليوم إلى حفر الباطن تأهُّباً لمباراة الغد.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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