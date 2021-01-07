البرلمان يستعد لاستقبال النواب المعينين.. ويكشف استعداداته للجلسة الافتتاحية

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مصراوي Masrawy

كتب- مصراوي:

تستعد الأمانة العامة لمجلس النواب، لاستقبال النواب المعينين بالمجلس، لاستخراج كارنيه العضوية، وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بعدما شهدت الساعات الماضية، تداول عدد من الأسماء للتعيين بمجلس النواب بقرار من رئيس الجمهورية.

يأتي ذلك وسط عدم وجود أي إعلان رسمي من جانب رئاسة الجمهورية المنوط بها الإعلان رسميا عن قرار التعيين.

ووفقا للمصادر ضمت قائمة المعينين الـ28 كل من عماد خليل، عادل عبدالفضيل، محمد سعد عوض الله.، إبراهيم الهنيدي، منصف نجيب، درية شرف الدين، حسام غالي، نيفين الطاهري، عبلة الألفي، الشيخ علي جمعة، جمال السعيد، فخري الفقي، محمد عمر الزيات، محمد زكي أبو حسن، الشيخ سالم مراحيل، دينا إسماعيل، دينا عبدالكريم، إيمان العجوز، هدى عبدالستار، منال هلال، ندى الألفي، فرحة الشناوي،آية مدني، نادية السعدني، جيهان زكي، سحر عطية، كريم سدراك، دينا أحمد إسماعيل.

جاهزية المجلس

وكان الأمين العام لمجلس النواب المستشار محمود فوزي أمين عام مجلس النواب أعلن عن جاهزية الأمانة العامة لعقد الجلسة الإفتتاحية للمجلس بدءا من يوم الأحد المقبل.

إجراءات احترازية

وأشار إلى أن هناك استعدادات كبيرة من جانب الأمانة العامة لمجلس النواب، للجلسة الافتتاحية وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة أزمة فيروس كورونا.

بدائل لانعقاد الجلسة

وأضاف أن هناك عدد من البدائل أمام الأمانة العامة للمجلس، من شأنها تسهيل إجراءات الجلسة الإفتتاحية ومنع أي زحام او تكدس سواء داخل القاعة او خارجها.

البرلمان يتزين

وشهدت أروقة المجلس الأيام الماضية، حملة تجديد وتزيين لمختلف قاعات المجلس بدءا من القاعة الرئيسية والبهو الفرعوني وكذلك فناء وحدائق المجلس، استعدادات لانعقاد الفصل التشريعي الثاني للمجلس.