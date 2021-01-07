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الخارجية السودانية ترحب بتوقيع اتفاقيات مع واشنطن بشأن السلام مع إسرائيل

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الخارجية السودانية ترحب بتوقيع اتفاقيات مع واشنطن بشأن السلام مع إسرائيل الخارجية السودانية ترحب بتوقيع اتفاقيات مع واشنطن بشأن السلام مع إسرائيل

مصراوي Masrawy

05:41 م الخميس 07 يناير 2021

وكالات:

أعربت وزارة الخارجية السودانية، ترحيبها بتوقيع بلادها اتفاقيات مع الولايات المتحدة بشأن السلام مع إسرائيل، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية الحدث .

وأعلنت السودانية أمس الأربعاء، رسميا عن توقيعها إعلان "اتفاقيات إبراهيم" خلال زيارة وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين إلى الخرطوم.

وأكد مجلس الوزراء السوداني، في بيان منشور على موقعه، أن وزير العدل نصر الدين عبد الباري مثل الجانب السوداني في مراسم توقيع الوثيقة، فيما وقف منوتشين الإعلان من الجانب الأمريكي.

وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن الإعلان ينص على "ضرورة ترسيخ معاني التسامح والحوار والتعايش بين مختلف الشعوب والأديان بمنطقة الشرق الأوسط والعالم، بما يخدم تعزيز ثقافة السلام".

وتابع البيان أن بنود الإعلان أوضحت أن "أفضل الطرق للوصول إلى سلام مستدام في المنطقة والعالم تكون من خلال التعاون المشترك والحوار بين الدول لتطوير جودة المعيشة وأن ينعم مواطنو المنطقة بحياة تتسم بالأمل والكرامة دون اعتبار للتمييز على أي أساس، عرقي أو ديني أو غيره".

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