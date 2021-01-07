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مصراوي Masrawy

وكالات:

قدم مدير الشؤون الأوروبية في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ترامب، استقالته احتجاجا على أعمال التي شهدتها العاصمة واشنطن أمس، بعد دعوة ترامب للأمريكيين بالنزول في مسيرات لرفض نتائج الانتخابات، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وقتلت أمريكية أمس الأربعاء، بعدما أصيبت في مبنى الكونجرس‎. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أعلن تأمين عبوتين ناسفتين مشتبه بهما.

وأكدت الشرطة الأمريكية، أنها ألقت القبض على أكثر من 13 متظاهرا، وصادرت أكثر من 5 قطع سلاح.

واحتشد مناصروا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام مبنى الكونجرس أمس الأربعاء، لمنع مجلس الشيوخ من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط الكونجرس.