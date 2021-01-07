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استقالة مدير الشؤون الأوروبية في إدارة احتجاجا على أحداث الكونجرس

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استقالة مدير الشؤون الأوروبية في إدارة ترامب احتجاجا على أحداث الكونجرس استقالة مدير الشؤون الأوروبية في إدارة احتجاجا على أحداث الكونجرس

مصراوي Masrawy

05:31 م الخميس 07 يناير 2021

وكالات:

قدم مدير الشؤون الأوروبية في إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته، دونالد ، استقالته احتجاجا على أعمال التي شهدتها العاصمة واشنطن أمس، بعد دعوة ترامب للأمريكيين بالنزول في مسيرات لرفض نتائج الانتخابات، وذلك بحسب ما ذكرته فضائية العربية.

وقتلت أمريكية أمس الأربعاء، بعدما أصيبت في مبنى الكونجرس‎. وكان مكتب التحقيقات الفيدرالي أعلن تأمين عبوتين ناسفتين مشتبه بهما.

وأكدت الشرطة الأمريكية، أنها ألقت القبض على أكثر من 13 متظاهرا، وصادرت أكثر من 5 قطع سلاح.

واحتشد مناصروا للرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب أمام مبنى الكونجرس أمس الأربعاء، لمنع مجلس الشيوخ من المصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية.

ووقعت اشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط الكونجرس.

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