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"إف بي آي" يطلق موقعا الكترونيا لجمع معلومات عن مقتحمي مقر الكونجرس

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"إف بي آي" يطلق موقعا الكترونيا لجمع معلومات عن مقتحمي مقر الكونجرس "إف بي آي" يطلق موقعا الكترونيا لجمع معلومات عن مقتحمي مقر الكونجرس

مصراوي Masrawy

05:29 م الخميس 07 يناير 2021

واشنطن - (د ب أ):

أطلق مكتب التحقيقات الاتحادي الأمريكي "إف بي آي" موقعا الكترونيا لجمع ملعومات، وصور فوتوغرافية أو لقطات مصورة لأنصار الرئيس الأمريكي دونالد ، الذين اقتحموا مبنى الكونجرس في واشنطن.

وقال المكتب على الموقع إن "مكتب التحقيقات الاتحادي يقبل معلومات ومواد إعلامية رقمية تصور أعمال الشغب والعنف بمبنى الكونجرس الأمريكي والمنطقة المحيطة به".

ويمكن للمحققين أيضا استخدام كم هائل من الأدلة المباشرة، حيث قام مثيرو الشغب أنفسهم بنشر مقاطع مصورة وصور فوتوغرافية للهجوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي. ويمكن التعرف بوضوح على الكثير من وجوههم، حيث لم يرتدوا على نطاق كبير أقنعة وجه، على الرغم من تفشي جائحة التي تضرب البلاد.

وتظهر اللقطات المصورة حشدا يسير عبر قاعات المبنى الشهير ويقتحم مجلسي النواب والشيوخ ومكاتب الأعضاء.

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