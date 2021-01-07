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تسلسل زمني.. كيف اقتحم أنصار الكونجرس؟ (تفاعلي)

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تسلسل زمني.. كيف اقتحم أنصار ترامب الكونجرس؟ (تفاعلي) تسلسل زمني.. كيف اقتحم أنصار الكونجرس؟ (تفاعلي)

مصراوي Masrawy

05:25 م الخميس 07 يناير 2021

كتبت- رنا أسامة:

اقتحم مئات من أنصار الرئيس الأمريكي المُنتهية ولايته دونالد ، مبني الكابيتول أمس الأربعاء، في محاولة لتعطيل جلسة المُصادقة على نتائج الانتخابات الرئاسية التي يزعم ساكن البيت الأبيض، بلا سند، أنها "سُرِقت" منه.

وعمت الفوضى مقر الكونجرس الأمريكي للمرة الأولى منذ 207 أعوام، حيث اقتحم أنصار ترامب مكاتب المُشرّعين، واشتبكوا مع قوات الشرطة، ما أسفر عن سقوط 4 قتلى واعتقال العشرات، فيما اعتُبِر "اعتداء على الديمقراطية الأمريكية".

ومن اقتحام الكابيتول من قِبل ما أسماهم الرئيس الأمريكي المُنتخب بايدن، "متمردين"، مرورًا بالاشتباكات مع الشرطة وفرض حالة طوارئ في واشنطن تم تمديدها لاحقًا لمدة 15 يومًا، وصولًا إلى استئناف الكونجرس عمله، يرصد مصراوي في التقرير التفاعلي التالي، تسلسلًا زمنيًا (وفقًا للتوقيت الشرقي) للفوضى التي شهدها الكونجرس يوم الأربعاء:

كورونا.. لحظة بلحظة

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كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

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