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غدًا.. للطيران تسير 68 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

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غدًا.. مصر للطيران تسير 68 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب غدًا.. للطيران تسير 68 رحلة دولية تقل 9 آلاف راكب

مصراوي Masrawy

05:23 م الخميس 07 يناير 2021

كتب- محمد عبيد:

تسير شركة للطيران، غدًا الجمعة، رحلاتها إلى 51 وجهة دولية تنقل على متنها حوالي 9 آلاف راكب، وذلك بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات ، للوقاية من انتشار المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة سوف تسير رحلاتها غدًا بمعدل رحلة واحدة إلى كل من (بغداد، جده، الرياض، أبو ظبي، الدمام، لندن، الشارقه، إسطنبول ، دبي، باريس، المدينة المنورة، عمان، البحرين، الخرطوم، بيروت، ميلانو، نيويورك، أديس أبابا، جوهانسبرج، كازبلانكا، اكرا، تونس، لاجوس، ابوجا، بروكسل، روما، فرانكفورت، القصيم، عنتيبي) ، و 15 رحلة داخلية إلى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان)، و رحلتين شحن جوي، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 9 آلاف راكب.

من جانبها تتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وتم الالتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة، لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، وخاصة في أماكن الكاونترات والجوازات، وأماكن التفتيش الأولى لدخول الركاب والمصاعد الكهربائية داخل المطار.

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