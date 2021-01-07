أخبار عاجلة

تسجيل 1250 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 15 حالة وفاة في الاردن -
"الحازمي" مديراً للطوارئ والأزمات بصحة جازان -
بسبب "سناب شات".. ممرضة سعودية تنقذ طفلتين من الغرق في بيش -
"النافع": "ذا لاين" سيفتح آفاقًا واسعة لنقلة نوعية من تسابق المستثمر الأجنبي -
10 جهات وطنية تشارك بإبداء مرئياتها حول استراتيجية "الألكسو" 2023-2028 -
"المطيري" لـ"سبق": مدينة "ذا لاين" ستكون خالية من المخاطر المؤثرة على صحة الإنسان -
الأزهر للفتوى: يقظة ضمير المُصاب بكورونا أحد أسباب انحسار الوباء -
هددت توصيل الأكسجين.. كيف تغلبت الصحة على أزمة "الشبورة"؟ -
اتحاد المهن الطبية يقرر رفع إعانة العلاج الشهرى لـ500 جنيه -
أهمها حبس المتهم.. 4 قرارات من النيابة في واقعة هتك عرض "طفل أوسيم" وقتله -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. جي بي سي نيوز

15 وفاة و 1553 اصابة جديدة بكورونا في الاردن

Print
15 وفاة و 1553 اصابة جديدة بكورونا في الاردن 15 وفاة و 1553 اصابة جديدة بكورونا في الاردن

جى بي سي نيوز :- سُجِّلت (1553) حالة إصابة بفيروس كورونا المستجدّ، توزّعت كما يلي:

- (653) في محافظة العاصمة عمّان.

- (384) في محافظة إربد، منها (30) في الرمثا.

- (104) في محافظة المفرق.

- (94) في محافظة البلقاء.

- (66) في محافظة الزرقاء.

- (55) في محافظة جرش.

- (55) في محافظة عجلون.

- (42) في محافظة الكرك.

- (33) في محافظة العقبة.

- (32) في محافظة مأدبا.

- (18) في محافظة الطفيلة.

- (17) في محافظة معان، منها (1) في البترا.

- وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الإصابة في المملكة إلى (302,856) حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (16,174) حالة.

- سُجّلت (15) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (3955) حالة.

- بلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (75) حالة، فيما غادرت (78) حالة.

- بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (627) حالة.

- بلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (531) بنسبة إشغال (12%)، فيما بلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (210) بنسبة إشغال (22%).

- بلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (103) بنسبة إشغال (11%).

- بلغ عدد حالات الشفاء لهذا اليوم في العزل المنزلي والمستشفيات (1707) حالات، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (282,727) حالة.

- تمّ إجراء (29,594) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (3,316,615) فحصاً، وبذلك تصل نسبة الفحوصات الإيجابيّة لهذا اليوم إلى قرابة (5.25%).

إجراءات أخرى:

• تدعو وزارة الصحّة الجميع إلى الالتزام بأوامر الدّفاع، واتّباع سبل الوقاية، خصوصاً ارتداء الكمّامات، وعدم إقامة التجمّعات لأكثر من (20) شخصاً، ومتابعة الحملة التوعوية التي أطلقتها الوزارة للوقاية من عدوى وتشجيع الأفراد لحماية أسرهم ومجتمعهم (#بحميهم).

جي بي سي نيوز

مواضيع متعلقة
تسجيل 1250 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 15 حالة وفاة في الاردن

تسجيل 1250 اصابة جديدة بفيروس كورونا و 15 حالة وفاة في الاردن

وصول الدفعة الأولى من مطعوم سينوفارم المضاد لفيروس كورونا الى الأردن

وصول الدفعة الأولى من مطعوم سينوفارم المضاد لفيروس كورونا الى الأردن

دياب: لبنان دخل مرحلة الخطر الشديد بشأن فيروس كورونا

دياب: لبنان دخل مرحلة الخطر الشديد بشأن فيروس كورونا

عام على أول وفاة بفيروس كورونا في ووهان الصينية

عام على أول وفاة بفيروس كورونا في ووهان الصينية

شبكة عيون الإخبارية