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فلسطين.. 21 وفاة و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1592 حالة تعافٍ

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فلسطين.. 21 وفاة و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1592 حالة تعافٍ فلسطين.. 21 وفاة و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و1592 حالة تعافٍ
خلال الـ24 ساعة الماضية

فلسطين.. 21 وفاة و1251 إصابة جديدة بفيروس

سجلت فلسطين خلال الـ24 ساعة الماضية، 21 وفاة و1251 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"، و1592 حالة تعافٍ في جميع المحافظات الفلسطينية.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية اليوم أن نسبة التعافي من في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 10.8%، ونسبة الوفيات 1.0% من مجمل الإصابات، لافتة النظر إلى وجود 107 مرضى في غرف العناية المركزة، بينهم 23 مريضًا على أجهزة التنفس الاصطناعي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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