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الصفدي يؤكد ترحيب الأردن بمخرجات قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية

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الصفدي يؤكد ترحيب الأردن بمخرجات قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصفدي يؤكد ترحيب الأردن بمخرجات قمة مجلس التعاون لدول الخليج العربية

 جى بي سي نيوز :- أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، ترحيب المملكة بمخرجات القمة الـ41 لمجلس التعاون لدول الخليج العربية التي استضافتها الشقيقة اليوم الثلاثاء وتحقيق المصالحة.
وأكد الصفدي أن "بيان العُلا" يشكل إنجازاً كبيراً لرأب الصدع وإنهاء الأزمة الخليجية وعودة العلاقات الأخوية إلى مجراها الطبيعي ما يعزز التضامن والاستقرار في منطقة الخليج العربي، ويخدم طموحات شعوبها بالنمو والازدهار، ويسهم في تعزيز التضامن العربي الشامل وجهود مواجهة التحديات المشتركة.
وأشاد بحرص جميع الأشقاء على تعزيز التضامن والاستقرار الخليجي والعربي الذي تبدى جلياً في الاتفاق على إنهاء الخلاف وتحقيق المصالحة. وثمن الوزير الجهود الكبيرة التي قادها الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح طيب الله ثراه، والتي استمر بها سمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة لإنهاء الأزمة وتحقيق المصالحة. كما ثمن الصفدي الجهود التي قامت بها الولايات المتحدة الأميركية وجميع الأطراف لإنهاء الأزمة. وأكد أن المملكة ستستمر بالعمل مع جميع الأشقاء على تعزيز التضامن والعمل العربي المشترك في مواجهة التحديات وتعميق التعاون العربي لخدمة المصالح والقضايا العربية المشتركة وتحقيق المستقبل الأفضل لجميع الدول العربية.

جي بي سي نيوز

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