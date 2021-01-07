بالصور.. مركز الملك سلمان يسلّم معدات ومستلزمات طبية جديدة لمركز الأطراف الصناعية بعدن

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سلّم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، أمس، دفعة جديدة من المستلزمات والمعدات الطبية لمركز الأطراف الصناعية في محافظة عدن، وذلك ضمن مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في المحافظة، بحضور وكيل محافظة عدن لشؤون الشهداء والجرحى علوي النوبة، وممثلي مكتب المركز في عدن.



وتضمّنت الشحنة معدات وأدوات حديثة الصنع بهدف رفع جاهزية مركز الأطراف الصناعية وتمكينه لتقديم أفضل الخدمات العلاجية للمصابين.



يأتي ذلك في إطار المشروعات الصحية المتنوعة المقدمة من المملكة، ممثلة في المركز، لأبناء الشعب اليمني الشقيق لجميع فئاته وكل محافظاته دون تمييز.