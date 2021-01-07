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أبها يواصل صحوته ويلحق الهزيمة الرابعة تواليًا بالفيصلي

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أبها يواصل صحوته ويلحق الهزيمة الرابعة تواليًا بالفيصلي

واصل فريق أبها صحوته محقّقًا بفوزه الثاني تواليًا، وهذه المرة على حساب ضيفه الفيصلي الذي تلقى خسارته الرابعة على التوالي بهدف دون رد في اللقاء الذي جمع بين الفريقين على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بأبها، لحساب منافسات الجولة 12 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم.

رفع فريق أبها رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثامن، بينما تجمد رصيد الفيصلي عند 13 نقطة بالمركز الحادي عشر.

غلف الحذر معظم دقائق الشوط الأول الذي شهد ندرة بالفرص بين الفريقين؛ حيث انحصر اللعب في منتصف الملعب في أغلب الأوقات لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني دخل أصحاب الأرض أكثرَ إصرارًا وتصميمًا على خطف النقاط الثلاث، وهو ما تحقق له في الدقائق الأخيرة للمباراة.

أفضلية أبها ترجمها كريم عواضي للهدف الانتصار الوحيد في الدقيقة 85 برأسية جميلة بعد متابعته للعرضية المثالية من مواطنه سعد بقير في مرمى مصطفى ملائكة.

أبها يواصل صحوته ويلحق الهزيمة الرابعة تواليًا بالفيصلي

أبها يواصل صحوته ويلحق الهزيمة الرابعة تواليًا بالفيصلي

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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