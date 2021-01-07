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رئيس الطيران المدني يستعرض برنامج تقييم جودة خدمات المطارات

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رئيس الطيران المدني يستعرض برنامج تقييم جودة خدمات المطارات رئيس الطيران المدني يستعرض برنامج تقييم جودة خدمات المطارات
أكد أهمية مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع المستوى

رئيس الطيران المدني يستعرض برنامج تقييم جودة خدمات المطارات

استعرض رئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبد الهادي بن أحمد المنصوري، اليوم، مع مديري مطارات المملكة؛ أداء المطارات وفق نتائج "البرنامج الشامل لتقييم جودة خدمات المطارات - 2019".

وأكد خلال اللقاء أهمية مواصلة الجهود لتطوير الخدمات المقدمة للمسافرين ورفع مستوى الجودة لتعزيز مكانة المملكة عالميّاً كدولة مؤثرة في صناعة الطيران المدني الدولي.

من جانبه أوضح مدير الجودة وحماية العملاء المهندس عبد العزيز بن عبدالله الدهمش, أن البرنامج جمع أكثر من نصف مليون عينة من البيانات الخاصة بمعايير جودة الخدمة في مطارات المملكة التي قُسمت في التقييم إلى أربع فئات بناء على نوع الحركة الجوية وحجمها لوضع مستهدفات مختلفة لكل فئة.

وأكد تطبيق معايير دقيقة لتجويد وتحسين تجربة المسافرين في مطارات المملكة تهدف إلى متابعة مؤشرات الأداء وقياس رضا المسافرين.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أطلقت برنامج "التقييم الشامل لجودة خدمات المطارات" بهدف تقييم جودة الخدمات المقدمة للمسافرين في مطارات المملكة والارتقاء بالخدمات وتحسين تجربة السفر.

ويحتوي برنامج التقييم الشامل لجودة خدمات المطارات على ثلاثة برامج رئيسة: "معايير جودة الخدمة ، قائمة تقييم جودة المطارات، استبيان جودة الخدمات في المطارات"، ويتضمن كل برنامج على مؤشرات مبنية وفق أفضل الممارسات العالمية في مجال الطيران المدني.

ويشتمل برنامج التقييم على ثلاث فئات أبرزها التقييم "الرئيسي للمطارات" و"التقييم الفرعي" علاوة على "تقييم الخدمة المميزة" التي يتم التقييم فيها بناء على جميع برامج البرنامج الشامل في مناطق رحلة المسافر أو الإجراءات التي يخضع لها المسافر داخل المطار كتسجيل إجراءات السفر، ومنطقة جوازات، والتفتيش الأمني، ومنطقة جمارك، ومنطقة استلام أمتعة، وخدمات ذوي الإعاقة وذوي القدرة المحدودة على الحركة.

يذكر أن الهيئة العامة للطيران المدني تحرص على تحسين تجربة السفر في المطارات ، ويعدّ أحد أولوياتها وذلك لتقديم أفضل الخدمات للمسافرين وفق أفضل المعايير العالمية، انطلاقاَ من دور الهيئة الرقابي والإشرافي على قطاع الطيران والمطارات بشكل خاص، كما تقوم الهيئة بجولات ميدانية بشكل دوري في المطارات، وتصدر تقارير شهرية لمستوى رضا المسافرين للخدمات المقدمة في المطارات.

ويهدف ذلك إلى تقييم المستوى الحالي للخدمات في المطارات والعمل على تطويرها وتحسينها بشكل أفضل، وذلك بتطبيق أعلى المعايير العالمية في مجال جودة خدمات المسافرين وتحسين جودة تلك الخدمات المقدمة، وهو ما يتماشى مع أهداف رؤية المملكة 2030م لتحقيق أعلى المعايير في جودة الخدمات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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