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من الليلة.. القوات المسلحة تعقم أماكن تردد المواطنين لمواجهة كورونا

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من الليلة.. القوات المسلحة تعقم أماكن تردد المواطنين لمواجهة كورونا من الليلة.. القوات المسلحة تعقم أماكن تردد المواطنين لمواجهة كورونا

مصراوي Masrawy

04:16 م الخميس 07 يناير 2021

كتب- محمد سامي:

أعلنت القوات المسلحة، قيامها اعتباراً من منتصف ليل اليوم بأعمال التطهير لبعض الأماكن التي يتردد عليها أعداد كبيرة من المواطنين.

يأتي ذلك في إطار مساندة جهود أجهزة الدولة في أعمال التطهير والتعقيم لمجابهة انتشار الموجة الثانية من المستجد.

كانت وزارة الصحة والسكان أعلنت أن ذروة انتشار فيروس كورونا المستجد خلال شهري يناير الجاري وفبراير المقبل.

وطبقت بداية من الأحد الماضي غرامة فورية على المواطنين غير الملتزمين بارتداء الكمامات الواقية بواقع 50 جنيها كحد أدنى و150 جنيها كحد أقصى، على أن يتم تحويل الممتنعين عن الدفع للنيابة لاتخاذ اللازم بشأنهم.​

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مصراوي Masrawy

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