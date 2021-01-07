عميد كلية تجارة أسيوط: لا علاقة لنا بحفلات "الفان داي"

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أسيوطـ محمود عجمي:

نفى الدكتور عبدالسلام نوير، عميد كلية التجارة جامعة أسيوط، ما جرى تداوله عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عن تنظيم احتفالية "الفان داي - لدفعة 2021" .

وقال الدكتور نوير، إن إدارة الكلية تعلن عدم مسئوليتها عن أي أنشطة أو احتفالات يجري الإعلان عنها من خلال صفحات تنسب نفسها زورًا للكلية، أو من خلال جهات تستهدف الربح على حساب الطلاب باسم الكلية.

وأهاب عميد الكلية، بالطلاب وأسرهم التحقق من خلال صفحات جامعة أسيوط وكلية التجارة، بشأن الأنشطة والفعاليات التي تجرى من خلال رعاية الشباب بمعرفة الجامعة.